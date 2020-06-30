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пресс-конференция на тему “Участие общественных организаций в урегулировании конфликта на Донбассе в условиях информационного противодействия”.

30 июня 2020, вторник, 09:46 161
Общество 2020-06-30T10:09:09+03:00
Українські Новини
19 населенных пунктов остаются подтопленными, 35 обесточены в западных областях

19 населенных пунктов остаются подтопленными, 35 обесточены в западных областях

Елизавета Драбкина
Западная Украина, Подтопление, Непогода в Украине, Обесточивание населенных пунктов
Помощь людям в Западных областях Фото: МВД
Помощь людям в Западных областях Фото: МВД

19 населенных пунктов остаются подтопленными, 35 обесточены в западных областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Остаются подтопленными 19 населенных пунктов (в Ивано-Франковской - 3, Черновицкой - 11, Львовской - 2, Тернопольской - 3), 147 домов (в Ивано-Франковской - 15, Черновицкой - 23, Тернопольской - 109), 1 фельдшерско-акушерский пункт в Черновицкой области", - сказано в нем.

По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены 11 бригад облэнерго.

Отмечается, что затоплены 545 подвалов (Ивано-Франковская - 448, Черновицкая - 68, Тернопольская - 23, Львовская - 6), 982 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 463, Черновицкая - 311, Тернопольская - 206, Львовская - 2).

Разрушено 150 км автодорог (Ивано-Франковская - 149, Черновицкая - 1,4), Львовская - 0,08 и 95 мостов (Ивано-Франковская - 93, Львовская и Черновицкая - по 1).

Повреждено 551 км автодорог и 214 мостов (Ивано-Франковская - 510 км дорог и 200 мостов, Львовская - 0,22 км автодорог, Черновицкая - 40,8 км автодорог и 14 мостов).

Всего силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с Национальной полицией и органами местного самоуправления: спасено - 478 человек; эвакуированы - 721 человек; отселены - 1 тыс. 324 человека; перевезено через подтопленные участки дорог 2 565 человек; откачано - более 230 тыс. м куб воды; доставлены для населения около 10 тонн продуктов питания и 25,3 тонн питьевой воды.

К работам на территории пострадавших областей привлечено 542 человека и 224 единиц техники, из них от ГосЧС около 465 человек и 197 единиц техники (из них 2 вертолета).

Оказание помощи людям продолжается.

Как сообщали Українські Новини, 27 июня 8 населенных пунктов Ивано-Франковской области оставались обесточенными из-за непогоды

Тем временем непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов.

Также Кабмин выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.

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