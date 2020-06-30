На ВНО по украинскому языку зарегистрировались 370 тыс. человек

370 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе 30 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"Для прохождения теста зарегистрировались 369 562 лица, для которых созданы 24 970 аудиторий в 1 522 пунктах тестирования", - говорится в нем.

Отмечается, что допуск участников к пунктам начался в 9:50 и продлился до 10:50.

Как сообщали Українськi Новини, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

Также Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля. А дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

Кроме того, выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года, хотя его планировали провести в мае-июне.

Ранее также пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки.