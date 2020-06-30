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30 июня 2020, вторник, 14:30 127
Общество 2020-06-30T14:34:59+03:00
Українські Новини
На ВНО по украинскому языку зарегистрировались 370 тыс. человек

На ВНО по украинскому языку зарегистрировались 370 тыс. человек

Анна Рудык
Внешнее независимое тестирование, Экзамен, ВНО, ВНО по украинскому языку
ВНО. Фото: Pixabay
ВНО. Фото: Pixabay

370 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе 30 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"Для прохождения теста зарегистрировались 369 562 лица, для которых созданы 24 970 аудиторий в 1 522 пунктах тестирования", - говорится в нем.

Отмечается, что допуск участников к пунктам начался в 9:50 и продлился до 10:50.

Как сообщали Українськi Новини, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

Также Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля. А дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

Кроме того, выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года, хотя его планировали провести в мае-июне.

Ранее также пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки. 

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