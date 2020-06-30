підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 червня 2020, вівторок, 14:30 11
Суспільство 2020-06-30T16:30:03+03:00
Українські Новини
На ЗНО з української мови зареєструвалися 370 тис. осіб

На ЗНО з української мови зареєструвалися 370 тис. осіб

Анна Рудык
ЗНО, Учасники ЗНО, ЗНО з української мови
ЗНО. Фото: Pixabay
ЗНО. Фото: Pixabay

 На ЗНО з української мови та літератури 30 червня зареєструвалися 370 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Для проходження тесту зареєструвалися 369 562 особи, для яких створені 24 970 аудиторій в 1 522 пунктах тестування", - йдеться в ньому.

Наголошується, що допуск учасників до пунктів розпочався о 9:50 і тривав до 10:50.

Як повідомляли Українські Новини, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Також Мандзій заявила, що повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) почнеться з 1 липня. А додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня.

Крім того, випускники шкіл і вищих навчальних закладів не підлягають військовому призову влітку цього року, хоча його планували провести у травні-червні.

Раніше також пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

Більше новин про: ЗНО Учасники ЗНО ЗНО з української мови

Київ готовий відкласти введення єдиного е-квитка до 2021
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року
Новини
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
"Івано-Франківськгаз Збут" просить Міненерго не допустити зривів в постачанні природного газу населенню 16:00 Прес-реліз
Сьогодні виповнилося 79 років з дня початку Лембергського погрому 15:51
Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно 15:49
Власники сонячних електростанцій наполягають на перегляді умов законопроекту №3658 про підтримку відновлювальної енергетики 15:44
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
більше новин
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok