На ЗНО з української мови зареєструвалися 370 тис. осіб

На ЗНО з української мови та літератури 30 червня зареєструвалися 370 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Для проходження тесту зареєструвалися 369 562 особи, для яких створені 24 970 аудиторій в 1 522 пунктах тестування", - йдеться в ньому.

Наголошується, що допуск учасників до пунктів розпочався о 9:50 і тривав до 10:50.

Як повідомляли Українські Новини, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Також Мандзій заявила, що повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) почнеться з 1 липня. А додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня.

Крім того, випускники шкіл і вищих навчальних закладів не підлягають військовому призову влітку цього року, хоча його планували провести у травні-червні.

Раніше також пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.