Рубль в начале рабочей недели "просел". Курс российской нацвалюты на 30 июня

В понедельник, 30 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 26 июня, не изменился, и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник снизился по сравнению с 26 июня на 6 копеек и составляет 3,88 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 30 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,33 3,88 Максимальный 3,75 4,10 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 июня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

Также в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

А экономисты не советуют украинцам пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.