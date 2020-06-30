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30 июня 2020, вторник, 11:20 261
Экономика 2020-06-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль в начале рабочей недели "просел". Курс российской нацвалюты на 30 июня

Рубль в начале рабочей недели "просел". Курс российской нацвалюты на 30 июня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В понедельник, 30 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 26 июня, не изменился, и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник снизился по сравнению с 26 июня на 6 копеек и составляет 3,88 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 30 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,88
Максимальный 3,75 4,10
Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 июня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

Также в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

А экономисты не советуют украинцам пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

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