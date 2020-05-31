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31 мая 2020, воскресенье, 08:08 96
Финансы 2020-05-31T09:04:49+03:00
Українські Новини
Осенью доллар будет стоить дороже. Экономисты советуют не продавать валюту

Осенью доллар будет стоить дороже. Экономисты советуют не продавать валюту

Ярина Вацяк
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Доллар
Доллар

Последние две недели гривна уверенно, но плавно укрепляется, с послаблением карантина рынок может оживиться, но существенных изменений ожидать не стоит. В то же время, сейчас благоприятное время для покупки валюты.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин дали прогноз курса доллара в Украине на начало июня, пишет "Сегодня".

Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса, несмотря на то, что страна выходит из карантина, бизнесу, в том числе импортерам товаров, нужна валюта для их закупки.

Александр Охрименко говорит, что он ожидал большей активности со стороны украинских импортеров.

"После 11 мая, когда начался выход Украины из карантина, постепенно стал увеличиваться спрос на валюту со стороны импортеров, которые после ослабления карантина возобновляют бизнес-проекты. Я надеялся, что это развернет тренд в сторону стабильного подорожания доллара, но, как видим, такого пока не произошло. Образно говоря, курс "засиделся на старте". Похоже, что выход из кризиса будет для бизнеса более затяжным, чем ожидалось. Поэтому еще неделю сохранится нынешняя стабильность на рынке. Но курс наличного доллара продолжит колебаться в коридоре 26,8 – 27,3 грн/доллар в зависимости от спроса и предложения валюты на межбанке", - сказал он.

Олег Пендзин прогнозирует, что на следующей неделе курсовой коридор расширится, а доллар чуть укрепится.

"Ожидаю постепенное повышение курса продажи не ниже 27 и не выше 28 грн/доллар, но в первую неделю июня будет не выше 27,5 грн/доллар", – уточнил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин говорит, что пока наблюдается чистый перевес покупателей валюты над продавцами, это двигает рынок вверх, не смотря на ожидание возобновления сотрудничества с МВФ и постепенный выход страны из карантина.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое нисходящее движение и укрепится ниже психологической отметки 27 гривен за доллар, войдя в коридор 26,9-27,2 грн/доллар", – резюмировал эксперт.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления. Сохранятся также девальвационные ожидания снижения курса гривны, возможно, даже во втором квартале, несмотря на традиционное летнее затишье. То есть осенью доллар будет стоить дороже, чем сейчас.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023

Кроме того, партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

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