Рубль на початку робочого тижня "просів". Курс російської нацвалюти на 30 червня

У понеділок, 30 червня,в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля не змінився, і становить 3,33 гривень за 10 рублів порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 26 червня,.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок знизився порівняно з 26 червня на 6 копійок і становить 3,88 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 30 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,90 Максимальний 3,76 4,10 Мінімальний 2,30 3,76

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 червня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 червня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

В обмінних пунктах київських банків знизився з 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.