підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 червня 2020, вівторок, 11:20 7
Фінанси 2020-06-30T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль на початку робочого тижня "просів". Курс російської нацвалюти на 30 червня

Рубль на початку робочого тижня "просів". Курс російської нацвалюти на 30 червня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, обмін валют, курс гривні до рубля
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У понеділок, 30 червня,в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля не змінився, і становить 3,33 гривень за 10 рублів порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 26 червня,.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок знизився порівняно з 26 червня на 6 копійок і становить 3,88 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 30 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,90
Максимальний 3,76 4,10
Мінімальний 2,30 3,76

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 червня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 червня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

В обмінних пунктах київських банків знизився з 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.

Більше новин про: Курс валют курс рубля обмін валют курс гривні до рубля

Долар після довгих вихідних почав падати. Курс вал...
Долар і євро впали перед вихідними. Курс валют на ...
Рубль після падіння почав дорожчати. Курс російськ...
Курс НБУ на вівторок: гривня зросла в ціні...
Захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла
Після довгих вихідних гривня трохи подорожчала. Курс валют на вівторок
Новини
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
У Волинській і Рівненській областях частково відновили курсування приміських поїздів 11:54
Мітинг проти Шкарлета. Фото: hromadske.radio
Під Кабміном півсотні людей мітингують проти призначення Шкарлета міністром освіти 11:54
Відомий український професор Олександр Пономарів госпіталізований з переломом хребета 11:46
Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус в Києві зросла 11:46
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
більше новин
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
більше новин
Сьогодні в Україні пройде ЗНО-2020 з української мови. Що потрібно знати абітурієнтам
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok