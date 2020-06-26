подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Рубль перед выходными немного "просел". Курс российской нацвалюты на 26 июня
26 июня 2020, пятница, 10:50 511
Экономика 2020-06-26T12:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль перед выходными немного "просел". Курс российской нацвалюты на 26 июня

Рубль перед выходными немного "просел". Курс российской нацвалюты на 26 июня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В пятницу, 26 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 25 июня, снизился на 3 копейки, и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу повысился по сравнению с 25 июня на 2 копейки и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 26 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,94
Максимальный 3,76 5,00
Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 июня на 2,15 коп. до 26,8256 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,29 коп. до 26,5766 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Также экономисты не советуют пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

А Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года. В статье говорится, что прогнозируется EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Курс российской нацвалюты на 25 июня: рубль замер...
После падения рубль "замер". Курс российской нацва...
Рубль после стремительного роста начал падать. Кур...
Рубль в начале недели подскочил. Курс российской н...
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1,1 тыс. случаев за сутки
Главу Кировоградской ОГА задержали за взятку в размере около 2 млн гривен
Новости
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, снова уменьшилось 12:23
Обыски в мэрии Одессы прошли в рамках расследования, в котором фигурирует глава ГКАУ Усов, - Яхно 12:02
37% украинцев считают, что коронавирус был специально разработан и распространен для уменьшения населения 12:00
Шарий вызывается на допрос 3 июля по делу об отмывании доходов 11:52
Вероятной причиной наводнения на Западе стала вырубка леса, – прокуратура 11:49
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
В июне на пенсии направили уже почти 38 млрд грн, - Пенсионный фонд 23:53 Инфографика
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
больше новостей
Зеленский учредил день таможенника 25 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok