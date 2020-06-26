Рубль перед выходными немного "просел". Курс российской нацвалюты на 26 июня

В пятницу, 26 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 25 июня, снизился на 3 копейки, и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу повысился по сравнению с 25 июня на 2 копейки и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 26 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,33 3,94 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 июня на 2,15 коп. до 26,8256 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,29 коп. до 26,5766 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Также экономисты не советуют пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

А Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года. В статье говорится, что прогнозируется EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.