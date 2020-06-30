Доллар после длинных выходных начал падать. Курс валют на 30 июня

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 июня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,56 коп. до 29,5977 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,31 коп. до 30,0887 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,5613 26,8029 29,5977 30,0887 3,34 3,90 Максимальный 26,6600 27,0000 29,8000 30,6000 3,76 4,10 Минимальный 26,4000 26,7000 29,3000 29,8200 2,30 3,76

Как сообщали Українські Новини, в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

А экономисты не советуют украинцам пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.