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30 июня 2020, вторник, 05:00 12
Финансы 2020-06-30T05:30:02+03:00
Українські Новини
После длинных выходных гривна немного подорожала. Курс валют на вторник

После длинных выходных гривна немного подорожала. Курс валют на вторник

Елена Новикова
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Официальный курс валют на вторник
Официальный курс валют на вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,0770
1 доллар США 26,6922
1 швейцарский франк 28,1727
10 иен 2,4961
10 российских рублей 3,8451
1 евро 29,9500

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 26 июня, средний курс продажи наличного доллара в киевских обменниках повысился по сравнению с четвергом, 25 июня, на 2,15 копеек до 26,8256 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,29 копеек до 26,5766 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 3 коп. до 26,70 UAH/USD.

Также что Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

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