Около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова

В то время, как в западных регионах Украины могут усилить карантинные ограничения, около сотни людей вместе мочили ноги в небольшом источнике недалеко от села Раковец, что в 15 км от Львова. Видео массового купания в источнике опубликовал в Facebook львовянин Виктор Католик.

Считается, что ледяная вода в источнике целебная, и чтобы полностью оздоровиться, необходимо пройти в воде 12 кругов.



На видео видно, что люди не только ходят босиком в воде, но и умывают водой лицо. Все участники массового мероприятия находились без масок и не соблюдали дистанцию.







Как сообщали Українські Новини, во Львовской области решили возобновить пассажирские перевозки.



Кроме того, за нарушение карантина почти 13 тысяч человек получили админпротоколы.



Также Черновицкая область с 1 июля смягчает карантин. Будет разрешена работа спортзалов, ресторанов при условии, что в помещении будет находиться не более 10 человек.



Тем временем заболеваемость коронавирусом после трехдневного падения снова выросла. По состоянию на утро 30 июня в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19