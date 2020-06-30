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30 июня 2020, вторник, 10:58 574
Общество 2020-06-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
Около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова

Около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова

Валерия Драгомирова
Львовская область, Коронавирус, Нарушение карантина, Раковец

В то время, как в западных регионах Украины могут усилить карантинные ограничения, около сотни людей вместе мочили ноги в небольшом источнике недалеко от села Раковец, что в 15 км от Львова. Видео массового купания в источнике опубликовал в Facebook львовянин Виктор Католик.

Считается, что ледяная вода в источнике целебная, и чтобы полностью оздоровиться, необходимо пройти в воде 12 кругов.

На видео видно, что люди не только ходят босиком в воде, но и умывают водой лицо. Все участники массового мероприятия находились без масок и не соблюдали дистанцию.



Как сообщали Українські Новини, во Львовской области решили возобновить пассажирские перевозки

Кроме того, за нарушение карантина почти 13 тысяч человек получили админпротоколы. 

Также Черновицкая область с 1 июля смягчает карантин. Будет разрешена работа спортзалов, ресторанов при условии, что в помещении будет находиться не более 10 человек.

Тем временем заболеваемость коронавирусом после трехдневного падения снова выросла. По состоянию на утро 30 июня в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

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