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23 июня 2020, вторник, 16:05 1605
Общество 2020-06-23T17:15:01+03:00
Українські Новини
В западных регионах Украины могут усилить карантинные ограничения, — Ляшко

В западных регионах Украины могут усилить карантинные ограничения, — Ляшко

Елена Новикова
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Карантин могут усилить в 3 областях. Фото: Pixabay
Карантин могут усилить в 3 областях. Фото: Pixabay

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко констатирует, что в западной Украине самая критическая ситуация с возможностью усиления ограничений, в то время, как по состоянию на 23 июня 14 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Самая критическая ситуации относительно возможности введения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Также замминистра сообщил, что до 31 июля по всей стране точно не отменят масочный режим, необходимость соблюдения дистанции и ограничения по количеству людей, которые могут одновременно находиться в помещениях.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

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В западных регионах Украины могут усилить карантинные ограничения, — Ляшко
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