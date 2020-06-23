В западных регионах Украины могут усилить карантинные ограничения, — Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко констатирует, что в западной Украине самая критическая ситуация с возможностью усиления ограничений, в то время, как по состоянию на 23 июня 14 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Самая критическая ситуации относительно возможности введения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Также замминистра сообщил, что до 31 июля по всей стране точно не отменят масочный режим, необходимость соблюдения дистанции и ограничения по количеству людей, которые могут одновременно находиться в помещениях.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.