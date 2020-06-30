Заболеваемость коронавирусом после трехдневного падения снова выросла

29 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 706 до 44 334, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 1 159 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 9,3%, количество новых летальных случаев - снизилось на 33,3%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 30 июня в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 706 новых случаев, выздоровело 88 человек, умерло 12 человек.

Таким образом, 29 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 706 против 88.

Количество новых случаев заболевания 29 июня составило 1,6% от общего количества заболевших на 28 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 30 июня составило 24 060 человек, что на 2,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5 435), в Киеве (5 037) и Черновицкой области (4 801).

В Ривненской области зафиксировано 3 712 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 889 случаев, в Киевской - 2 585, в Ивано-Франковской области - 2 395, в Волынской - 2 368, в Харьковской - 2 134, в Тернопольской - 1 919, в Винницкой - 1 864, в Одесской - 1 698, в Житомирской - 1 404, в Днепропетровской - 1 087 случаев.

803 случая выявлено в Хмельницкой области, 646 случаев - в Кировоградской, 642 случая - в Черкасской, 572 случая - в Запорожской, 536 случаев - в Черниговской, 481 случай - в Донецкой, 444 случая - в Николаевской, 314 случаев - в Полтавской, 297 случаев - в Сумской, 191 случай - в Херсонской и 80 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.

А в Минздраве сообщили, что карантин могут ужесточить в 13 областях.