Во Львовской области возобновляют пассажирские перевозки

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям Львовской области внесла изменения в карантинные ограничения, которые касаются пассажирских перевозок, в то время, как в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОДА.

Так, сообщается, что во Львовской области приняли решение возобновить пассажирские перевозки.

Также комиссия сформировала правила для восстановления пассажирских перевозок. В частности, запрещено находиться в общественном транспорте без масок или респираторов, количество пассажиров не может превышает количество мест для сидения.

"Сегодня комиссия разрешила работу общественного транспорта. Ведь тысячи людей ежедневно из области едут на работу во Львов, это вызывает значительное скопление людей, порождает функционирования нелегальных перевозок. Я убежден, что разрешение на законные транспортные перевозки позволят контролировать и отслеживать все маршруты, это также позволит разгрузить иснуюючи маршруты. Чем большее количество общественного транспорта - тем меньше скопления", - сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Отмечается, что следить за соблюдением карантинных ограничений на территории Львовской области будут мобильные группы в составе работников полиции, Госпотребслужбы и представителей органов местного самоуправления.

"Замечаний по восстановлению транспортного сообщения нет, при условии соблюдения всех требований", - сказал заместитель директора Львовского лабораторного центра Олег Когут.

Как сообщали Українські Новини, по данным на 22 июня Львовская область не готова к смягчению карантина.

Также за все время пандемии коронавируса больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве (4 368), Черновицкой (4 357) и Львовской областях (3 980).