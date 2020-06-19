За нарушение карантина почти 13 тысяч человек получили админпротоколы

Полиция с начала действия карантина составила 12,7 тыс. административных протоколов за нарушение правил карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"...полиция составила 12 694 административных протокола по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в нем.

Указано, что открыто 169 уголовных производств.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

Тем временем, в Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина.

Еще 14 июня сообщалось, что украинские суды вынесли решения о взыскании штрафов за нарушение карантина на сумму 4,5 млн гривен, включая тот штраф, который должен заплатить сам главный санитарный врач Виктор Ляшко.