Откроют спортзалы и рестораны: Черновицкая область с 1 июля смягчает карантин

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Черновицкой областной государственной администрации возобновила внутриобластное сообщение, работу спортзалов и ресторанов с 1 июля, вто время как карантин может быть ужесточен в 13 областях.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой обладминистрации, передают Українськi Новини.

При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны быть в масках, также будет проводиться температурный скрининг.

Кроме того, разрешена работа спортзалов, ресторанов при условии, что в помещении будет находиться не более 10 человек.

Также с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки, будет разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

Как сообщали Українськi Новини, Черновицкая область решила не снимать все ограничения, предусмотренные первым этапом выхода из карантина.

28 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 646 до 43 628.

Тем временем, в Украине к смягчению карантина не готов Киев и еще 12 областей.