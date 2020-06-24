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24 июня 2020, среда, 15:03 486
Политика 2020-06-24T16:15:02+03:00
Українські Новини
ГБР вызывает Порошенко на допрос 30 июня

ГБР вызывает Порошенко на допрос 30 июня

Елизавета Драбкина
вызов на допрос, ГБР, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Петра Порошенко на допрос 30 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000753", - сказано в нем.

Отмечается, что явка обязательна.

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Генеральный прокурор Иринаи Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

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ГБР вызывает Порошенко на допрос 30 июня
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