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29 июня 2020, понедельник, 20:43 423
Силовые структуры 2020-06-29T20:44:06+03:00
Українські Новини
Постановление о вручении подозрения Порошенко было сфальсифицировано, — адвокат

Постановление о вручении подозрения Порошенко было сфальсифицировано, — адвокат

Валерия Драгомирова
подозрение, ГБР, Порошенко Петр, Ирина Венедиктова
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР

Адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что постановление о вручении подозрения Порошенко было сфальсифицировано.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"10 июня я написал пост о том, что генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий", - написал он.

По словам Голованя, никакого сообщения о подозрении осуществлено не было.

"Во время встречи в кабинете Венедиктовой "вся прокурорская рать" пыталась нас убедить, что никакого постановления не было нужно. Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны. Однако позже "профессионалы" перечитали кодекс. И ... постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко пресечения - содержания под стражей. Однако генеральный шулер оказалась неспособной даже качественно фальсифицировать документ. Вероятно, в результате спешки в тексте поддельного постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая! Генеральный прокурор не только некомпетентный, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.

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