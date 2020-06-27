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  • "Хорошее и ясное виденье", — Шмыгаль прокомментировал назначении врио министра образования экс-регионала Шкарлета
27 июня 2020, суббота, 16:05 377
Политика 2020-06-27T17:00:03+03:00
Українські Новини
"Хорошее и ясное виденье", — Шмыгаль прокомментировал назначении врио министра образования экс-регионала Шкарл

"Хорошее и ясное виденье", — Шмыгаль прокомментировал назначении врио министра образования экс-регионала Шкарлета

Ольга Фандорина
Минобразования, Денис Шмыгаль, Сергей Шкарлет
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал назначение бывшего регионала Сергея Шкарлета на должность временного главы Министерства образования. 

"У человека хорошее и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрания ведущих ректоров давали ему во время встречи с Президентом", - заявил Шмыгаль в интервью изданию "BBC Украина", передают Українськi Новини.

Шмыгаль также отметил, что ректоры при встрече с Президентом Владимиром Зеленским  выдвинули Шкарлета как одного из кандидатов на должность министра образования и науки.

Премьер-министр также подчеркнул, что как такового отказа Верховной Рады проголосовать за назначения Шкарлета на должность министра образования и науки не было.

В частности, поэтому он назначен врио министра образования - это его шанс проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм.

В то же время Шмыгаль не смог ответить, как долго Шкарлет будет врио министра.

Премьер заверил, что в деле с назначением Шкарлета Президент никогда не давил на него и не давит ни по каким вопросам.

Как сообщали Українськi Новини, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и исполняющим обязанности министра образования и науки.

премьер-министр Денис Шмыгаль выступал за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Однако комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендовал парламенту его назначать и вопрос не выносился в зал для голосования.

10 июня Владимир Зеленский встретился с Сергеем Шкарлетом а рамках рабочего визита в Черниговский национальный технологический университет встретился.

Также Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных.

Кроме того, после отставки Кабмина Гончарука Анна Новосад отказалась продолжать работать в составе нового правительства. А обязанности министра выполняла замминистра образования Любомира Мандзий.

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