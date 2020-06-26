Непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что вследствие ухудшения погодных условий в западных регионах, где погибли три человека, уничтожено 120 мостов.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Около 120 мостов снесло. Их нужно будет заново делать", - сказал Аваков.

По его словам, разрушены дороги и другая инфраструктура.

Он добавил, что из-за непогоды появилась проблема с питьевой водой в пострадавших регионах, которая туда доставляется вертолетами.

В пострадавших регионах работает около 1 500 полицейских и спасателей.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.



Вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.



Также у Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении.



Кроме того, Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.



Тем временем синоптик назвала причины наводнения на Западной Украине.