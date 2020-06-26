подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 июня 2020, пятница, 21:56 382
Общество 2020-06-26T22:30:01+03:00
Українські Новини
Непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов

Непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов

Валерия Драгомирова
МВД, Непогода, Мосты, наводнение на западе Украины
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что вследствие ухудшения погодных условий в западных регионах, где погибли три человека, уничтожено 120 мостов.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Около 120 мостов снесло. Их нужно будет заново делать", - сказал Аваков.

По его словам, разрушены дороги и другая инфраструктура.

Он добавил, что из-за непогоды появилась проблема с питьевой водой в пострадавших регионах, которая туда доставляется вертолетами.

В пострадавших регионах работает около 1 500 полицейских и спасателей.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.


Вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.

Также у Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении. 

Кроме того, Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.

Тем временем синоптик назвала причины наводнения на Западной Украине

Больше новостей о: МВД Непогода Мосты наводнение на западе Украины

Нарушение при проверке счетчиков. В МВД назвали ос...
Мосты в Киеве реконструируются годами, пока город ...
СБУ расследует причины наводнений в западных облас...
Наводнения на западе Украины могут привести к вспы...
Кировоградскому губернатору Балоню сообщили о подозрении в вымогательстве взятки
СБУ расследует причины наводнений в западных областях по статье "экоцид"
Новости
В Ивано-Франковской области паводки повредили 13 тысяч домов 22:30
Непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов 21:56
Аэропорт
Из Киева в Албанию сегодня вылетел первый чартер с туристами 21:36
Главный тренер футбольного клуба "Волынь" заболел коронавирусом 21:31
Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС в пятницу и ранили одного военного 21:23
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
больше новостей
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok