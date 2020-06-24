У Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении

Президент Владимир Зеленский намерен помочь пострадавшим от наводнения на Западной Украине с жильем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

"Обязательно решим вопрос жилья: либо восстановим разрушенное, либо найдем новое. Отдельно будет выделена финансовая помощь", - сказал он.

Зеленский также заявил, что государство восстановит поврежденную инфраструктуру, дороги и мосты.

Он выразил надежду на то, что погодные условия придут в норму и вода в реках не будет подниматься.

Зеленский также пообещал в ближайшее время привлечь всех необходимых специалистов, чтобы решить проблему наводнений полностью и комплексно на десятилетия вперед.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших

Как сообщали Українськi Новини, Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды.



Кроме того, в Ивано-Франковскую область направят технику Нацгвардии для расчистки русел после непогоды.



Тем временем вслед за Прикарпатьем, по Бугу поплыл Николаев.