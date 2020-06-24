У Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении

Президент Владимир Зеленский намерен помочь пострадавшим от наводнения на Западной Украине с жильем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини. "Обязательно решим вопрос жилья: либо восстановим разрушенное, либо найдем новое. Отдельно будет выделена финансовая помощь", - сказал он. Зеленский также заявил, что государство восстановит поврежденную инфраструктуру, дороги и мосты. Он выразил надежду на то, что погодные условия придут в норму и вода в реках не будет подниматься. Зеленский также пообещал в ближайшее время привлечь всех необходимых специалистов, чтобы решить проблему наводнений полностью и комплексно на десятилетия вперед. Президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших Как сообщали Українськi Новини, Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды. Кроме того, в Ивано-Франковскую область направят технику Нацгвардии для расчистки русел после непогоды. Тем временем вслед за Прикарпатьем, по Бугу поплыл Николаев.