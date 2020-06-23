Непогода подтопила жилые дома и дороги. Полиция опасается мародерства

Вследствие непогоды, которая оставила без электричества больше двух сотен домов, в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини. "Вследствие интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ривненской областях произошло падение деревьев, подтоплены значительное количество жилых домов, хозяйственных построек, улиц, автомобильных дорог, повреждены кровли школ, зданий и жилых домов", - сказано в нем. Отмечается, что произошел порыв дамбы №5 на реке Черемош, протяженностью 10 м, а также подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 "Черновцы - Верховина", протяженностью 50 м (сейчас проезд обеспечен). Жертв и пострадавших нет. Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям откачано 4 тыс. 940 куб. м воды. Всего привлекалось 527 чел. и 137 ед. техники, из них от ГосЧС 439 чел. личного состава и 113 ед. техники. Правоохранители проводят разъяснительную работу с населением областей, налажено сотрудничество с соответствующими службами относительно предоставления своевременной помощи людям. Принимаются меры по недопущению мародерства. "В Ивано-Франковской области уже несколько дней продолжаются интенсивные дожди и прогнозируются еще, как минимум, на два дня. Поднимается уровень воды в реках, разливы рек подтапливают жилые дома, домохозяйства. В горной местности активизировались оползневые процессы, которые перекрывают дороги. ГосЧС привлекает все службы взаимодействия, дорожные службы, нам помогает полиция. Привлекаем управления водного хозяйства и совместными усилиями с органами власти стараемся не допустить человеческих жертв и минимизировать последствия стихии", - сказал начальник управления ГосЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий. Он также отметил, что на территорию области передислоцирован вертолет ГосЧС с целью мониторинга, оказания помощи и привлечения к спасательным работам. Ликвидация последствий непогоды. Фото: пресс-служба ГСЧС Вездеход. Фото: пресс-служба ГСЧС Спасатели готовят лодку. Ликвидация последствий непогоды. Фото: пресс-служба ГСЧС Как сообщали Українські Новини, синоптики предупреждают, что 23 июня в Украине продолжит бушевать непогода в виде ливней и сильного ветра. Кроме того, 23 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.