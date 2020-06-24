Тело третьего погибшего вследствие непогоды на западе Украины еще не нашли, - Шмыгаль

Тело погибшего вследствие непогоды в Ивано-Франковской области еще не найдено, всего погибли трое человек.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день, к сожалению, в Ивано-Франковской области 3 людей погибли в результате этого паводка. Тело одного погибшего до сих пор не найдено, к сожалению. И 2 женщины, их уже нашли, их также забрала вода", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в область направлены дополнительные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для расчистки русел рек, которые создают угрозу в связи с изменением своего направления.

Также он подчеркнул, что прибыли около 150 бойцов Национальной гвардии.

Всего над ликвидацией последствий работают более 1,5 тыс. сотрудников Национальной полиции, Нацгвардии и ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль отбыл в Ивано-Франковскую область для координации действий по преодолению последствий непогоды и назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области.

Кроме того, вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.

Тем временем, Кабмин выделил 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины.