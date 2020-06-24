подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Тело третьего погибшего вследствие непогоды на западе Украины еще не нашли, - Шмыгаль
24 июня 2020, среда, 18:00 71
Политика 2020-06-24T18:00:45+03:00
Українські Новини
Тело третьего погибшего вследствие непогоды на западе Украины еще не нашли, - Шмыгаль

Тело третьего погибшего вследствие непогоды на западе Украины еще не нашли, - Шмыгаль

Надежда Комендантова
Паводок, погибшие, Денис Шмыгаль, наводнение на западе Украины, погибшие от наводнения
Непогода в Украине. Фото: ГосЧС
Непогода в Украине. Фото: ГосЧС

Тело погибшего вследствие непогоды в Ивано-Франковской области еще не найдено, всего погибли трое человек.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день, к сожалению, в Ивано-Франковской области 3 людей погибли в результате этого паводка. Тело одного погибшего до сих пор не найдено, к сожалению. И 2 женщины, их уже нашли, их также забрала вода", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в область направлены дополнительные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для расчистки русел рек, которые создают угрозу в связи с изменением своего направления.

Также он подчеркнул, что прибыли около 150 бойцов Национальной гвардии.

Всего над ликвидацией последствий работают более 1,5 тыс. сотрудников Национальной полиции, Нацгвардии и ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль отбыл в Ивано-Франковскую область для координации действий по преодолению последствий непогоды и назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области.

Кроме того, вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.

Тем временем, Кабмин выделил 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины.

Больше новостей о: Паводок погибшие Денис Шмыгаль наводнение на западе Украины погибшие от наводнения

Кабмин выделил 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины
ГБР вызывает Порошенко на допрос 30 июня
Новости
Тело третьего погибшего вследствие непогоды на западе Украины еще не нашли, - Шмыгаль 18:00
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления 17:46
"Нацкорпус" превратился во франшизу для политического и экономического давления, – политолог о событиях на Ровенщине 17:40
"Укрзализниця" запускает дополнительный поезд к морю 17:28 Инфографика
Кабмин выделил 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины 17:27
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
"Укрзализниця" запускает дополнительный поезд к морю
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok