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25 июня 2020, четверг, 15:42 208
Кабмин 2020-06-25T16:31:05+03:00
Українські Новини
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен

На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен

Валерия Драгомирова
Кабмин, Потоп, Непогода в Украине, наводнение на западе Украины
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД

Кабинет Министров выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях, где погибли три человека

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, передают Українськi Новини.

"Принять распоряжение по выделению средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 672 млн гривен для предоставления помощи населению и проведения первоочередных неотложных аварийно-восстановительных мероприятий. Предусматривается выделение средств Ивано-Франковской области в размере 470 млн гривен, Черновицкой - в размере 30 млн гривен, Закарпатской - в размере 30 млн гривен, Львовской - в размере 10 млн гривен, Госводагентству - в размере 92 млн гривен, Гослесагентсву - в размере 30 млн гривен", - сказал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также предложил выделить 82 млн гривен правоохранительным органам.

"По тем же мотивам выделить 82 млн, из них 41 млн - на ГосЧС, 22 - Национальную гвардию Украины, Национальную полицию Украины - 19 млн для ликвидации последствий стихии в 5 областях - Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Закарпатская", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области.

Кроме того, из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой


Также у Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении. 

Тем временем синоптик назвала причины наводнения на Западной Украине

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