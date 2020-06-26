На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь

В четверг, 25 июня, Президент Владимир Зеленский посетил село Ланчин Ивано-Франковской области, которое очень сильно пострадало в результате непогоды. В рамках визита Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым осмотрел территории региона, пострадавшие от наводнений, и пообщался с местными жителями. Как сообщает "Громадське", в 20 часов слышен был гул вертолета на котором прилетел Зеленский. Вертолет облетел село несколько раз. Еще через час - из-за поворота выехал кортеж из почти десятка внедорожников и останавливился у мостика. Президент вышел, его плотно окружают охранники. ""Сапоги! Сапоги, - кричит один из охранников, - Сапоги президенту!" Местный быстро снимает свои, отдает, охранник бежит к президенту", — сообщил корреспондент "Громадського". Соответствующие фото визита Президентом Прикарпатья опубликовал Арсен Аваков на своей странице в Twitter. Арсен Аваков и Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Twitter\/@AvakovArsen Так, на одной из фотографий можно увидеть Владимира Зеленского в резиновых сапогах, стоящего на мосту рядом с Арсеном Аваковым, который ему что-то показывает. В соцсетях активно начали комментировать эту фотографию. Владимир Зеленский в Прикарпатье. Скриншот: Twitter Арсен Аваков и Владимир Зеленский в Прикарпатье. Скриншот: Twitter Владимир Зеленский в Ивано-Франковской области. Скриншот: Twitter Зеленский в Прикарпатье. Фото: Facebook\/Чеснокова Александровна Юлия Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека. Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. Ранее Ивано-Франковской области на дороге между Яремче и Микуличином в результате непогоды сошел селевой поток. Дорога разрушена, а проезд заблокирован.