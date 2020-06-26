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26 июня 2020, пятница, 18:59 660
Президент 2020-06-26T18:59:28+03:00
Українські Новини
На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь

На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь

Елена Новикова
Ивано-Франковская область, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Наводнение в Ивано-Франковской области, Ланчин
Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Громадське
Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Громадське

В четверг, 25 июня, Президент Владимир Зеленский посетил село Ланчин Ивано-Франковской области, которое очень сильно пострадало в результате непогоды. В рамках визита Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым осмотрел территории региона, пострадавшие от наводнений, и пообщался с местными жителями.

Как сообщает "Громадське", в 20 часов слышен был гул вертолета на котором прилетел Зеленский. Вертолет облетел село несколько раз. Еще через час - из-за поворота выехал кортеж из почти десятка внедорожников и останавливился у мостика. Президент вышел, его плотно окружают охранники.

""Сапоги! Сапоги, - кричит один из охранников, - Сапоги президенту!" Местный быстро снимает свои, отдает, охранник бежит к президенту", — сообщил корреспондент "Громадського".

Соответствующие фото визита Президентом Прикарпатья опубликовал Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Арсен Аваков и Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Twitter/@AvakovArsenАрсен Аваков и Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Twitter/@AvakovArsen

Так, на одной из фотографий можно увидеть Владимира Зеленского в резиновых сапогах, стоящего на мосту рядом с Арсеном Аваковым, который ему что-то показывает.

В соцсетях активно начали комментировать эту фотографию.

Владимир Зеленский в Прикарпатье. Скриншот: TwitterВладимир Зеленский в Прикарпатье. Скриншот: Twitter

Арсен Аваков и Владимир Зеленский в Прикарпатье. Скриншот: TwitterАрсен Аваков и Владимир Зеленский в Прикарпатье. Скриншот: Twitter

Владимир Зеленский в Ивано-Франковской области. Фото: TwitterВладимир Зеленский в Ивано-Франковской области. Скриншот: Twitter

Зеленский в Прикарпатье. Фото: Facebook/Чеснокова Александровна ЮлияЗеленский в Прикарпатье. Фото: Facebook/Чеснокова Александровна Юлия

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.

Ранее Ивано-Франковской области на дороге между Яремче и Микуличином в результате непогоды сошел селевой поток. Дорога разрушена, а проезд заблокирован.

Больше новостей о: Ивано-Франковская область Арсен Аваков Владимир Зеленский Наводнение в Ивано-Франковской области Ланчин

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