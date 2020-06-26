На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь

Как сообщает "Громадське", в 20 часов слышен был гул вертолета на котором прилетел Зеленский. Вертолет облетел село несколько раз. Еще через час - из-за поворота выехал кортеж из почти десятка внедорожников и останавливился у мостика. Президент вышел, его плотно окружают охранники.

""Сапоги! Сапоги, - кричит один из охранников, - Сапоги президенту!" Местный быстро снимает свои, отдает, охранник бежит к президенту", — сообщил корреспондент "Громадського".

Соответствующие фото визита Президентом Прикарпатья опубликовал Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Арсен Аваков и Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Twitter/@AvakovArsen

Так, на одной из фотографий можно увидеть Владимира Зеленского в резиновых сапогах, стоящего на мосту рядом с Арсеном Аваковым, который ему что-то показывает.

В соцсетях активно начали комментировать эту фотографию.

Владимир Зеленский в Прикарпатье. Скриншот: Twitter

Арсен Аваков и Владимир Зеленский в Прикарпатье. Скриншот: Twitter

Владимир Зеленский в Ивано-Франковской области. Скриншот: Twitter

Зеленский в Прикарпатье. Фото: Facebook/Чеснокова Александровна Юлия

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.

Ранее Ивано-Франковской области на дороге между Яремче и Микуличином в результате непогоды сошел селевой поток. Дорога разрушена, а проезд заблокирован.