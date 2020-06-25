Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область из-за наводнения

Президент Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область, где выделили 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область", - сказано в нем.

Зеленский лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.

Также президент пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Как сообщали Українськi Новини, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Ранее Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.



Тем временем к наводнению готовятся и в Одесской области. Мобилизованы руководители Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Ясковской ОТГ. Предполагается, что именно эти районы могут попасть под удар непогоды в первую очередь.