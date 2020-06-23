Затоплены дома, дороги, повалены деревья. Последствия непогоды на западе Украины

Из-за непогоды на западе Украины погибли три человека, затоплены жилые дома, дороги, повалены деревья. Спасатели продолжают оказывать помощь гражданам. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



Так, в Ивано-Франковской области в 84 населенных пунктах подтоплено: 866 домохозяйств, 604 жилых дома, 210 приусадебных участков, 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов.







В Черновицкой области прорвало дамбу, спасатели из подтопленных жилых домов спасли 13 человек.







Во Львовской области разлилась река Турянка, произошел перелив реки Свича через дорогу, протяженностью 25 м. С помощью лодок и спасательных жилетов спасли 3 человека.

Непогода в Украине. Фото: ГосЧС

Непогода на западе Украины. Фото: ГосЧС





Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.



Кроме того, вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.



Тем временем западную Украину предупредили о наводнении, а граждан призвали готовиться к эвакуации.