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24 июня 2020, среда, 10:51 2276
Происшествия 2020-06-24T11:13:59+03:00
Українські Новини
Непогода в Ивано-Франковской области: река смыла дорогу на Буковель

Непогода в Ивано-Франковской области: река смыла дорогу на Буковель

Елена Новикова
Ливень, Непогода, Оползень, Сель, Яремче, Оползень в Ивано-Франковске, Микуличин

Во вторник, 23 июня, Ивано-Франковской области на дороге между Яремче и Микуличином в результате непогоды сошел селевой поток на автомобильную дорогу. Дорога разрушена, а проезд заблокирован.

Соответствующие видео публикуют в соцсетях очевидцы.

Так, дорога разрушена в двух местах разрушена, проезда нет. Помимо оползня в Микуличином река подмыла и дорогу. В самом селе также разлился поток.

 

 

 

Как сообщали Українські Новини, дожди продолжают заливать Карпаты. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, в каких районах ожидают затопление.

Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. А в среду, 24 июня, премьер-министр отбыл в Ивано-Франковскую область для координации действий по преодолению последствий непогоды. Также в область отбыл и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее сообщалось о том, что вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.

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