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26 июня 2020, пятница, 11:52 480
Политика 2020-06-26T12:15:19+03:00
Українські Новини
Шарий вызывается на допрос 3 июля по делу об отмывании доходов

Шарий вызывается на допрос 3 июля по делу об отмывании доходов

Елизавета Драбкина
Допрос, Государственная фискальная служба, Шарий Анатолий
Анатолий Шарий. Фото: youtube.com
Анатолий Шарий. Фото: youtube.com

Государственная фискальная служба вызывает политика, видеоблогера Анатолия Шария на допрос на 3 июля по делу об отмывании доходов.

Об этом говорится в повестке ведомства, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Шарий вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Допрос назначен на 10:00.

Повестка. Фото: Facebook ШарияПовестка. Фото: Facebook Шария

"Ну что, беспредельщик с Банковой пошел в разнос. И вот уже Шария вызывают на допрос по расследованию отмывания преступных доходов. На основании кривого доноса в интернет. Я думаю, после будет розыск", - отреагировал на повестку Шарий в социальной сети Facebook.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июня в Черкассах и Житомире напали на представителей ПП "Партия Шария".

Шарий заявляет, что националисты объявили "сафари" на его сторонников из-за драки в метро.  

18 июня после после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками "Партии Шария".

 

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