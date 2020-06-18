Шарий заявляет, что националисты объявили "сафари" на его сторонников из-за драки в метро

Анатолий Шарий заявляет, что глава "Национального корпуса" в Черкассах Дмитрий Кухарчук "объявил сафари" на людей, которые защищали себя при нападении в метро.

Об этом Шарий написал на своей страничке в Facebook.

"Глава Нацкорпус Черкассы Кухарчук, уже находящийся под следствием за избиение человека и перелом потерпевшему челюсти, объявляет "сафари" на людей, которые посмели защищать себя при нападении в метро. Полиция не действует. Я не представляю такого в государстве. Это нереально в государстве", - написал он.

По словам Шария, Кухарчука поддерживает директор Департамента ЖКХ Черкасского городского совета Александр Яценко.

"Тот самый, что после убийства депутата горсовета Бинусова в 2017 году внезапно спешно выехал в АТО и отсиживался там. Отсиделся. Местная полиция "не нашла" заказчиков убийства. Сегодня этот персонаж призывает к расправам, хотя должен был получить пожизненное", - добавил Шарий.

Пост Анатолия Шария про драку в метро между сторонниками и противниками его партии. Скриншот: facebook.com/anatolijsharij

Как сообщали Українські Новини, в среду, 18 июня, после после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками "Партии Шария".