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23 июня 2020, вторник, 10:34 32
Происшествия 2020-06-23T10:35:51+03:00
Українські Новини
Били молотком по спине. В Житомире и Черкассах избили представителей "Партии Шария"

Били молотком по спине. В Житомире и Черкассах избили представителей "Партии Шария"

Анна Рудык
Нападение, Избиение, Анатолий Шарий, Партия Шария

Вчера, 22 июня, в Черкассах и Житомире напали на представителей ПП "Партия Шария". Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер партии Анатолий Шарий.

Так, сообщается, что в Житомире двое, один из которых идентифицирован как Роман Боровик из "Азова", зашли в офис "Партии Шария" и избили главу местной ячейки. Потерпевший пытался отбиваться и применить газовый баллончик, но нападавшие все равно нанесли ему увечья.

Кроме того, отмечается, что в Черкассах неизвестные забрызгали жену представителя партии баллончиком, а самого представителя, по его словам, били молотком по спине прямо возле дома.

Как сообщали Українські Новини, Шарий заявляет, что националисты объявили "сафари" на его сторонников из-за драки в метро.  

Ранее, в среду, 18 июня, после после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками "Партии Шария".

Тем временем полицейскому, задержавшему противника "Партии Шария" на акции, назначили служебное расследование. 

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