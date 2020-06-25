Курс российской нацвалюты на 25 июня: рубль замер

В четверг, 25 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 24 июня, повысился на 1 копейку, и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг не изменился по сравнению с 24 июня и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 25 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,92 Максимальный 3,77 5,00 Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 25 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,66 коп. до 26,8064 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,06 коп. до 26,5533 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 0,63 коп. до 29,6979 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,11 коп. до 30,1833 UAH/EUR.

Ранее сообщалось о том, что специальсты Bank of America спрогнозировали курс до конца года.

Также в период с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в киевских обменниках повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки — на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD.