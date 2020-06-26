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26 июня 2020, пятница, 05:25 9
Экономика 2020-06-26T05:25:01+03:00
Українські Новини
Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс от НБУ

Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс от НБУ

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В то время, как курс гривны на межбанке снижается второй день подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1803
1 доллар США 26,7002
1 швейцарский франк 28,1144
10 иен 2,4871
10 российских рублей 3,8470
1 евро 29,9122


Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Кроме того, экономисты не советуют пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Тем временем Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года
В статье говорится, что прогнозирует EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.


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