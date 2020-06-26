Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс от НБУ

В то время, как курс гривны на межбанке снижается второй день подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,1803 1 доллар США 26,7002 1 швейцарский франк 28,1144 10 иен 2,4871 10 российских рублей 3,8470 1 евро 29,9122



Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.



Кроме того, экономисты не советуют пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.



Тем временем Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года.

В статье говорится, что прогнозирует EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.





