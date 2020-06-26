Рубль перед вихідними трохи знизився. Курс російської нацвалюти на 26 червня

У п'ятницю, 26 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 25 червня, знизився на 3 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю підвищився порівняно з 25 червня на 2 копійки і становить 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 26 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,94 Максимальний 3,76 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 червня на 2,15 коп. до 26,8256 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,29% до 26,5766 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Також економісти не радять поки що продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.