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26 червня 2020, пʼятниця, 10:50 6
Економіка 2020-06-26T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль перед вихідними трохи знизився. Курс російської нацвалюти на 26 червня

Рубль перед вихідними трохи знизився. Курс російської нацвалюти на 26 червня

Анна Рудык
Курс, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, курс в обмінниках
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У п'ятницю, 26 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 25 червня, знизився на 3 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю підвищився порівняно з 25 червня на 2 копійки і становить 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 26 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,33 3,94
Максимальний 3,76 5,00
Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 червня на 2,15 коп. до 26,8256 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,29% до 26,5766 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.

Також економісти не радять поки що продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

 

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