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26 июня 2020, пятница, 09:59 118
Экономика 2020-06-26T10:00:07+03:00
Українські Новини
Доллар перед выходными снова подскочил, а евро продолжает падать. Курс валют на 26 июня

Доллар перед выходными снова подскочил, а евро продолжает падать. Курс валют на 26 июня

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 июня на 2,15 коп. до 26,8256 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,29 коп. до 26,5766 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,61 коп. до 29,6306 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,63 коп. до 30,1144 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,5766 26,8256 29,6306 30,1144 3,33 3,94
Максимальный 26,7000 27,0000 29,8000 30,6000 3,76 5,00
Минимальный 26,4000 26,7200 29,3000 29,8500 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Также экономисты не советуют пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.


Тем временем Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года
В статье говорится, что прогнозирует EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

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