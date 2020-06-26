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26 июня 2020, пятница, 10:24 8
Президент 2020-06-26T10:24:11+03:00
Українські Новини
Зеленский учредил день таможенника 25 июня

Зеленский учредил день таможенника 25 июня

Анна Рудык
Праздники, Праздник, Владимир Зеленский, День таможенника
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский учредил день таможенника 25 июня. Об этом говорится в указе №251, передают Українськi Новини.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский учредил День фермера 19 июня. Соответствующий проект указа еще в 2017 году подал Кабинет МИнистров на рассмотрение предыдущего Президента Петра Порошенко.

Также Зеленский учредил День памяти защитников Украины 29 августа и День сопротивления оккупации Крыма 26 февраля. 

Тем временем на выходных украинцы отметят День Конституции, который отмечается ежегодно 28 июня, в этом году эта дата выпадает на воскресенье. Поскольку День Конституции является государственным праздником, в честь этого дня предусмотрен официальный выходной.

Так как воскресенье является очередным выходным, дополнительный день отдыха предусмотрен на первый после него рабочий день - понедельник.

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