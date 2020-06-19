Сегодня впервые отмечают день фермера: Зеленский создал праздник

Президент Владимир Зеленский учредил День фермера 19 июня.

Об этом говорится в указе №234 от 18 июня, передают Українськi Новини.

"Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня", - сказано в нем.

Соответствующий проект указа еще в 2017 году подал Кабинет МИнистров на рассмотрение предыдущего Президента Петра Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский учредил День памяти защитников Украины 29 августа и День сопротивления оккупации Крыма 26 февраля.

Кроме того, Украинцы 28 июня будут отмечать День Конституции, а в ночь с 6 на 7 июля – одно из магических и тайных праздников Ивана Купала.

15 июня в традиции православных христиан начинается Петров пост, который продлится до 11 июля. Апостольский, или Петров пост начинается ровно через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле.