На этой неделе украинцев ждут длинные выходные. Сколько будем отдыхать на День Конституции

Многие украинцы с приходом лета начали задумываться об отдыхе, и длинные выходные на этой неделе - отличная возможность отправиться в мини-путешествие и посмотреть жемчужины разных областей Украины. Українські Новини расскажут о выходных в честь Дня Конституции-2020.

Так, День Конституции отмечается в Украине ежегодно 28 июня, в этом году эта дата выпадает на воскресенье. Поскольку День Конституции является государственным праздником, в честь этого дня предусмотрен официальный выходной.

Так как воскресенье является очередным выходным, дополнительный день отдыха предусмотрен на первый после него рабочий день - понедельник.

Отметим, что в этом году на 28 июня припадает также День молодежи, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье месяца.

Ранее Українські Новини писали, какие туристические и необычные места можно посетить в Волынской области.

Также во время летнего отпуска или выходных можно посетить старинные крепости и насладиться необычайной красотой природы в Хмельницкой области.