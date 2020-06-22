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22 июня 2020, понедельник, 05:30 151
Общество 2020-06-22T07:00:01+03:00
Українські Новини
На этой неделе украинцев ждут длинные выходные. Сколько будем отдыхать на День Конституции

На этой неделе украинцев ждут длинные выходные. Сколько будем отдыхать на День Конституции

Анна Рудык
Конституция, Выходные, День Конституции, Выходные на праздники, выходные на День Конституции
Флаг Украины
Флаг Украины

Многие украинцы с приходом лета начали задумываться об отдыхе, и длинные выходные на этой неделе - отличная возможность отправиться в мини-путешествие и посмотреть жемчужины разных областей Украины. Українські Новини расскажут о выходных в честь Дня Конституции-2020.

Так, День Конституции отмечается в Украине ежегодно 28 июня, в этом году эта дата выпадает на воскресенье. Поскольку День Конституции является государственным праздником, в честь этого дня предусмотрен официальный выходной.

Так как воскресенье является очередным выходным, дополнительный день отдыха предусмотрен на первый после него рабочий день - понедельник.

Отметим, что в этом году на 28 июня припадает также День молодежи, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье месяца.

Ранее Українські Новини писали, какие туристические и необычные места можно посетить в Волынской области.   

Также во время летнего отпуска или выходных можно посетить старинные крепости и насладиться необычайной красотой природы в Хмельницкой области.

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