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  • День крымского сопротивления и Всемирный день неторопливости: что отмечают 26 февраля
26 февраля 2020, среда, 05:35 14
Lifestyle 2020-02-26T05:35:01+02:00
Українські Новини
День крымского сопротивления и Всемирный день неторопливости: что отмечают 26 февраля

День крымского сопротивления и Всемирный день неторопливости: что отмечают 26 февраля

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоды, Праздники, День крымского сопротивления, именины, какой сегодня праздник, 16 февраля, какой сегодня день
Крымские татары. Фото:krymr.com
Крымские татары. Фото:krymr.com

Сегодня, 26 февраля, в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.

Кроме того, 26 февраля отмечается Всемирный день неторопливости.

Также сегодня День освобождения Кувейта и День Ходжалинского геноцида и национального траура в Азербайджане.

Неофициально можно отметить День новой ультамодной стрижки, День принятия необдуманных решений, День выбора новой диеты, День вдохновленного жизнелюба и День объятий с незнакомцами.

По православному календарю, 26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана.

В народе считали, что если на Мартиниана таял снег, то весна обещала быть благоприятной, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если вечером луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепло и снег.

Именины отмечают:

Мартиниян

Светлана

Зоя

Стефан

Семен

Артем

Анна

Фотиния

Тимофей

Злата

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 26 февраля, в Украине днем +7...+15 градусов, ночью -1...+5 градус. На западе Украины дождь. Ветер 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 26 февраля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 26 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился 3,12 коп. и составляет 24,5307 UAH/USD. Курс гривны к евро на 26 февраля установлен на уровне 26,6035.

Люди, рожденные в этот день под знаком Рыбы. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня не только для Рыб, но и для всех знаков зодиака.

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