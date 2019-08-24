Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины

Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.\r\nОб этом он сообщил на торжественных мероприятиях ко Дню независимости в Киеве, передают Українськi Новини.\r\n"Тут присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольных батальонов. С целью достойного чествования их памяти мною подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и праздновании его ежегодно 29 августа", - сказал он.\r\nЗеленский поблагодарил военных за их заслуги.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве прошло официальное Шествие достоинства, на котором произнес торжественную речь Президент, а также выступила Тина Кароль.\r\nРанее Президент Владимир Зеленский с женой Еленой почтил память Героев Небесной сотни и отправился на торжественные мероприятия на Майдане незалежности.