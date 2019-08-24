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24 августа 2019, суббота, 10:41 33
Президент 2019-08-24T10:51:05+03:00
Українські Новини
Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины

Зеленский учредил 29 августа Днем памяти защитников Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.

Об этом он сообщил на торжественных мероприятиях ко Дню независимости в Киеве, передают Українськi Новини.

"Тут присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольных батальонов. С целью достойного чествования их памяти мною подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и праздновании его ежегодно 29 августа", - сказал он.

Зеленский поблагодарил военных за их заслуги.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве прошло официальное Шествие достоинства, на котором произнес торжественную речь Президент, а также выступила Тина Кароль.

Ранее Президент Владимир Зеленский с женой Еленой почтил память Героев Небесной сотни и отправился на торжественные мероприятия на Майдане незалежности.

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