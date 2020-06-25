В Одесской области перекрывают часть международной трассы из-за паводка

В Одесской области из-за опасности затопления, о котором предупредили ранее, перекроют участок трассы международного значения Одесса-Рени. Движение будет запрещено на участке между 48 и 54 километрами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Водителей просят воздержаться от поездок через участок дороги между автомобильными мостами Маяки и Паланка и выбрать альтернативный маршрут.

"Настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", - добавили в полиции.

Также и в Черновцах ожидают пика паводка на реке Прут.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.