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25 июня 2020, четверг, 20:48 27
Общество 2020-06-25T20:49:07+03:00
Українські Новини
В Одесской области перекрывают часть международной трассы из-за паводка

В Одесской области перекрывают часть международной трассы из-за паводка

Ольга Фандорина
Одесская область, Трасса, Паводок, Трасса Одесса-Рени
Трасса Одесса-Рени. Фото: tsn.ua
Трасса Одесса-Рени. Фото: tsn.ua

В Одесской области из-за опасности затопления, о котором предупредили ранее, перекроют участок трассы международного значения Одесса-Рени. Движение будет запрещено на участке между 48 и 54 километрами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Водителей просят воздержаться от поездок через участок дороги между автомобильными мостами Маяки и Паланка и выбрать альтернативный маршрут.

"Настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", - добавили в полиции.

Также и в Черновцах ожидают пика паводка на реке Прут.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 

В связи с наводнением в Западной Украине возможны задержки с доставкой писем, посылок и пенсий.

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