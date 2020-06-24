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24 июня 2020, среда, 09:25 1565
Общество 2020-06-24T11:00:05+03:00
Українські Новини
Сильные дожди, затопления и шквалы. Спасатели предупредили об ухудшении погоды

Сильные дожди, затопления и шквалы. Спасатели предупредили об ухудшении погоды

Анна Рудык
Затопление, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Ухудшение погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Сегодня, 24 июня, украинцев снова предупредили о сильных грозах и дождях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что 24 июня в Киеве грозы, а в Киевской области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности).

"24 июня в Украине, кроме востока, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в большинстве западных областей значительные дожди (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

А на отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута, Тисы возможен выход воды на пойму и достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных прирiчкових хоз.объектов, автодорог местного значения; начальное затопление приречных участков г. Черновцы., г. Ивано-Франковск, в Черновицкой области затопления объектов пограничной службы.

При сильных ливнях остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах образования селевых потоков, может иметь негативные последствия.

В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов; затопление сел Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района; срабатывания сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога с. Костичаны Новоселицкого района; затопления блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района; затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка г. Черновцов.

Как сообщали Українські Новини, 24 июня в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

Также синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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