Из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой

В связи с наводнением в Западной Украине, из-за которого погибли три человека, возможны задержки с доставкой писем, посылок и пенсий.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.



"Мы делаем все, чтобы вовремя доставить Ваши письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников. Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано - Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области. Там уже часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым их можно доставить", - говорится в сообщении.

Задержки с доставкой из-за наводнения. Фото: Facebook/Igor Smelyansky





Как сообщали Українські Новини, стихия нанесла Закарпатью убытков на 125 млн гривен. Всего негативным последствиям стихии подверглись 12 населенных пунктов в 3 районах области.



Кроме того, вслед за Прикарпатьем, по Бугу поплыл Николаев. Во многих местах города ливневые канализации попросту не справлялись с потоком воды.