подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 21:42 611
Общество 2020-06-24T23:00:25+03:00
Українські Новини
Из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой

Из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой

Валерия Драгомирова
Пенсии, Наводнение, Письма, Укрпочта, Посылки, наводнение на западе Украины
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

В связи с наводнением в Западной Украине, из-за которого погибли три человека, возможны задержки с доставкой писем, посылок и пенсий. 

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. 

"Мы делаем все, чтобы вовремя доставить Ваши письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников. Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано - Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области. Там уже часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым их можно доставить", - говорится в сообщении. 

Задержки с доставкой из-за наводнения. Фото: Facebook/Igor SmelyanskyЗадержки с доставкой из-за наводнения. Фото: Facebook/Igor Smelyansky



Как сообщали Українські Новини, стихия нанесла Закарпатью убытков на 125 млн гривен. Всего негативным последствиям стихии подверглись 12 населенных пунктов в 3 районах области.

Кроме того, вслед за Прикарпатьем, по Бугу поплыл Николаев. Во многих местах города ливневые канализации попросту не справлялись с потоком воды. 

Больше новостей о: Пенсии Наводнение Письма Укрпочта Посылки наводнение на западе Украины

Пенсии в Украине начали оформлять автоматически: к...
У Зеленского рассказали, как помогут с жильем людя...
В Британии шестилетняя девочка написала письмо уме...
Суд обязал НАБУ открыть дело против Смелянского, к...
Киев вводит новые послабления карантина. Открываются рестораны, кафе, кинотеатры и бассейны
Депутаты хотят увеличить сумму платежа без идентификации в 5 раз до 25 тыс. гривен
Новости
Не только вырубка лесов: синоптик назвала причины наводнения на Западной Украине 22:51
В Донецке и Луганске 24 июня провели Парады победы. Фото: местные СМИ
В Луганске и Донецке в один день с Москвой прошли Парады победы 22:21
У Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении 22:20
В Киеве посетителям McDonald's разрешили сидеть в ресторанах 22:04
Черновцы ожидают пика паводка на реке Прут 21:57
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok