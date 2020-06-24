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24 июня 2020, среда, 21:57 600
Происшествия 2020-06-24T22:30:02+03:00
Українські Новини
Черновцы ожидают пика паводка на реке Прут

Черновцы ожидают пика паводка на реке Прут

Кира Молчанова
Наводнение, Черновцы, Паводок, Река Прут, наводнение на западе Украины
Река Прут. Фото: Википедия
Река Прут. Фото: Википедия

Пока на Прикарпатье еще ищут погибших во время наводнения, а Черновцах сегодня ожидается пиковый уровень паводка – уровень воды превысит 7 метров.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, прохождение максимального уровня воды может привести к затоплению сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы в Новоселицком районе.

Также ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов. Кроме того, возможно затопление блоков сигнализации воинской части в Новоселицком районе.

По словам местных жителей, сейчас уровень воды в Пруте был на уровне 6,5 метров. Он может подняться, а после этого пойти на спад.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

В связи с наводнением в Западной Украине возможны задержки с доставкой писем, посылок и пенсий.

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