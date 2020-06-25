Еще одну область Украины может затопить: жителям посоветовали не ехать на отдых

После масштабных наводнений в западной Украине также и в Одесской области готовятся к наводнению. Об этом сообщает глава ОГА Максим Куций. Юг и север Одесской области уже страдают от непогоды.

Мобилизованы руководители Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Ясковской ОТГ. Предполагается, что именно эти районы могут попасть под удар непогоды в первую очередь.

В усиленном режиме проводится мониторинг и контроль за обстановкой на водных объектах.

"В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно", - предупредили в ОГА.

По данным ГСЧС области, накануне подтопило 20 домов в селе Ананьевского района. Из одного дома эвакуированы 6 жильцов, из них 4 ребенка. Жителям остальных домов оказана помощь по эвакуации домашних животных с затопленной территории.

Спасатели занимаются откачкой воды.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.