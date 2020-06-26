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26 июня 2020, пятница, 06:00 16 Карта
Жизнь 2020-06-26T07:00:02+03:00
Українські Новини
Жара "перевалит" за +30, на Прикарпатье грозы, шквалы и град: прогноз на конец недели

Жара "перевалит" за +30, на Прикарпатье грозы, шквалы и град: прогноз на конец недели

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: taringa.net
Погода. Фото: taringa.net

Перед выходными в Украине еще больше усилится жара. А на Прикарпатье, на котором из-за непогоды произошел разлив рек и подтоплены значительные территории, снова грозы.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, пока на западе Украины только ждут улучшения ситуации – там снова дожди, в пятницу, 26 июня, почти на всей территории страны будет солнечная погода и жара, местами температура воздуха перевалит за 30 градусов.

Синоптик сообщила, что антициклон по имени Utz прикроет Украину от дождей, и они обойдут ее стороной – в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

"Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами вновь пройдут в Прикарпатье. Температура воздуха поднимется до 26-32 градусов, на западе свежее – 24-28 градусов. Полного прекращения осадков, устойчивого сухого периода на западе Украины пока не видно", – написала Диденко.

В Киеве в пятницу без осадков и 28-30 градусов. А вот ближайший дождь стоит ждать на День Конституции – 28 июня.

В то же время, как пишет Гисметео, 26 июня в Карпатском регионе ожидаются грозы, днем местами — град и шквалы до 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Как сообщали Українські Новини, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение, погибли 3 человека. 

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили об опасной погоде

Тем временем синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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