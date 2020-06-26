Спека "перевалить" за +30, на Прикарпатті місцями грози, шквали та град: прогноз на кінець тижня

Синоптиик Наталка Діденко прогнозує на вихідних на більшості території України спеку, на Прикарпатті, де через негоду стався розлив річок та підтоплено значні території, знову грози.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, поки на заході України тільки чекають поліпшення ситуації – там знову дощі, в п'ятницю, 26 червня, майже на всій території країни буде сонячна погода і спека, місцями температура повітря перевалить за 30 градусів.

Синоптик повідомила, що антициклон на ім'я Utz прикриє Україну від дощів, і вони обійдуть її стороною – в більшості областей переважатиме суха погода.

"Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть на Прикарпатті. Температура повітря підніметься до 26-32 градусів, на заході свіже – 24-28 градусів. Повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки не видно", – написала Діденко.

Прогноз погоди. Карта з сторінки Facebook Наталки Діденко

У Києві в п'ятницю без опадів і 28-30 градусів. А от найближчий дощ варто чекати на День Конституції – 28 червня.

Вобночас, як пише Гісметео, 26 червня в Карпатському регіоні очікуються грози, вдень місцями град і шквали до 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.

Під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, закрити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід спуститися в долину, відійти від поодиноко стоять дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе), в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Як повідомляли Українські Новини, в останні дні інтенсивні дощі призвели до ускладнення паводкової ситуації в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Тільки в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів, зруйновано 110 км автодоріг і 90 мостів, загинули три людини, один пропав безвісти. Всього в цих трьох областях пошкоджено 429,7 км автодоріг і 130 мостів. Порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами. В постраждалих населених пунктах відсутні електроенергія та водопостачання, загинули 3 людини.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про небезпечну погоду.

Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.