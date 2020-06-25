IKEA отреагировала на обвинения по незаконной вырубке украинских лесов. В компании назвали это недопустимым

Шведская мебельная компания IKEA, которая на днях попала в скандал по незаконной вырубке украинских лесов для изготовления своей продукции, отреагировала на обвинения британских экологов, и пообещала проверить поставщиков древесины из Украины. Об этом сообщает Channel 4 который также занимался расследованием и получил ответ от IKEA.

"IKEA считает неприемлемым использование незаконно заготовленной древесины в своей продукции. Если мы сталкиваемся с какой-либо информацией о том, что древесина, которая не соответствует нашим требованиям, вошла в нашу цепь поставок, мы немедленно принимаем меры. Это предполагает и расторжение контрактов с поставщиками", – заявили в компании.

Как сообщали Українські Новини, IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине.

Также из-за карантина IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине.

До этого, в июле 2019 года шведская IKEA начала поиск персонала для работы в Киеве.

Ранее IKEA планировала открыть первый магазин нового городского формата в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall в 2019 году.