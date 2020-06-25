IKEA відреагувала на звинувачення у незаконній вирубці українських лісів. У компанії назвали це неприпустимим

Шведська меблева компанія IKEA відреагувала на звинувачення британських екологів щодо незаконної вирубки українських лісів для виготовлення своєї продукції, і пообіцяла перевірити постачальників деревини з України. Водночас мережа IKEA переносить відкриття магазину в Україні через коронавірус Про це повідомляє Channel 4, який також займався розслідуванням і отримав відповідь від IKEA. "IKEA вважає неприйнятним використання незаконно заготовленої деревини в своїй продукції. Якщо ми стикаємося з якою-небудь інформацією про те, що деревина, яка не відповідає нашим вимогам, увійшла в нашу ланцюг поставок, ми негайно вживаємо заходів. Це передбачає і розірвання контрактів з постачальниками", – заявили в компанії. Як повідомляли Українські Новини, IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні. До цього, в липні 2019 року шведська IKEA розпочала пошук персоналу для роботи в Києві. Раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві в торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.