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  • IKEA відреагувала на звинувачення у незаконній вирубці українських лісів. У компанії назвали це неприпустимим
25 червня 2020, четвер, 16:20 6
Суспільство 2020-06-25T18:30:03+03:00
Українські Новини
IKEA відреагувала на звинувачення у незаконній вирубці українських лісів. У компанії назвали це неприпустимим

IKEA відреагувала на звинувачення у незаконній вирубці українських лісів. У компанії назвали це неприпустимим

Елизавета Кесельман
IKEA, Негода, Вирубка лісів
IKEA. Фото: pixabay
IKEA. Фото: pixabay

Шведська меблева компанія IKEA відреагувала на звинувачення британських екологів щодо незаконної вирубки українських лісів для виготовлення своєї продукції, і пообіцяла перевірити постачальників деревини з України. Водночас мережа IKEA переносить відкриття магазину в Україні через коронавірус

Про це повідомляє Channel 4, який також займався розслідуванням і отримав відповідь від IKEA.

"IKEA вважає неприйнятним використання незаконно заготовленої деревини в своїй продукції. Якщо ми стикаємося з якою-небудь інформацією про те, що деревина, яка не відповідає нашим вимогам, увійшла в нашу ланцюг поставок, ми негайно вживаємо заходів. Це передбачає і розірвання контрактів з постачальниками", заявили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні.

До цього, в липні 2019 року шведська IKEA розпочала пошук персоналу для роботи в Києві.

Раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві в торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.

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