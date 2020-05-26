IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA (Швеция) временно приостановила работу интернет-магазина в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Наши пункты для получения заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже зарегистрировали покупку", - сказано в нем.

Отмечается, что IKEA совместно с местными провайдерами работает над расширением возможностей сервиса и скорейшим возобновлением работы магазина.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2019 года шведская IKEA начала поиск персонала для работы в Киеве.

Ранее IKEA планировала открыть первый магазин нового городского формата в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall в 2019 году.