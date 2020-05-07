Из-за карантина IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине, но готовится запустить его онлайн

Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA (Швеция), которая также планировала открыть интернет-магазин в Украине весной 2020 года, перенесла открытие первого магазина в Украине на неопределенный срок из-за карантина.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил координатор бизнес-клиентов компании Игорь Иус, передают Українськi Новини.

"Договор аренды "IKEA Украина" с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией открытие магазина в самом центре Киева состоится пока неизвестно когда", - написал он.

По его словам, IKEA в ближайшее время намерена запустить интернет-магазин в Украине и уже начала загружать товары на своей официальной странице.

"Возможности купить еще нет, но есть информация по ценам", - отметил Иус.

Он подчеркнул, что раньше товары IKEA поступали в Украину через Польшу и часть из них - полулегально.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2019 года шведская IKEA начала поиск персонала для работы в Киеве.

Ранее IKEA планировала открыть первый магазин нового городского формата в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall в 2019 году.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом.

Первый торговый центр компании открылся в 1958 году.

В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах.